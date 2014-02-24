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Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы

28 декабря 2016, среда, 11:28 – ИА СОЧИ-24

Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Злоумышленники ограбили дом известного аргентинского футболиста Карлоса Тевеса в Буэнос-Айресе. Примечательно, что спортсмен не стал обращаться за помощью в полицию.
Грабители проникли в дом футболиста в столице Аргентины в то время, когда он был в Уругвае. Там проходила свадебная церемония – Карлос Тевес женился на Ванессе Мансильи, в которую был влюблен с юности.Полицейские узнали о происшествии лишь спустя несколько дней – они увидели у дома футболиста толпу журналистов, которые и рассказали им об ограблении. Карлос Тевес обращаться за помощью в правоохранительные органы не стал, поэтому информации, что именно было украдено у спортсмена, нет.По словам работников СМИ, неизвестные ограбили съемный особняк Карлоса Тевеса, в котором он жил со своей семьей. Он переселился туда на время ремонта в собственном доме, который находится по соседству.Напомним, Тевес оформил отношения с Мансильей еще 23 октября, однако свадебные мероприятия продлились еще несколько дней. Супруги воспитывают трех детей. Карлос Тевес – нападающий аргентинского клуба "Бока Хуниорс", сейчас он находится в процессе перехода в китайский "Шанхай Шэньхуа". Главный тренер новой команды футболиста Густаво Пойет заявил, что осталось уладить "небольшие детали". Если контракт с "Шанхай Шэньхуа" будет подписан, то Карлос Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире – ему предлагают гонорар в размере 40 миллионов евро за сезон.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Санкт-Петербургский городской суд признал Александра Кириллова виновным в убийстве жены и двух сыновей двух и трех лет..»

сегодня, 13:45
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сегодня, 13:30
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов

Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»

сегодня, 13:01
В России испытывают новый препарат против рака

У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»

сегодня, 12:59
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Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»

сегодня, 12:46
Порошенко готовится бежать в Россию

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»

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