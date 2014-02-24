Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы

Злоумышленники ограбили дом известного аргентинского футболиста Карлоса Тевеса в Буэнос-Айресе. Примечательно, что спортсмен не стал обращаться за помощью в полицию. Грабители проникли в дом футболиста в столице Аргентины в то время, когда он был в Уругвае. Там проходила свадебная церемония – Карлос Тевес женился на Ванессе Мансильи, в которую был влюблен с юности.Полицейские узнали о происшествии лишь спустя несколько дней – они увидели у дома футболиста толпу журналистов, которые и рассказали им об ограблении. Карлос Тевес обращаться за помощью в правоохранительные органы не стал, поэтому информации, что именно было украдено у спортсмена, нет.По словам работников СМИ, неизвестные ограбили съемный особняк Карлоса Тевеса, в котором он жил со своей семьей. Он переселился туда на время ремонта в собственном доме, который находится по соседству.Напомним, Тевес оформил отношения с Мансильей еще 23 октября, однако свадебные мероприятия продлились еще несколько дней. Супруги воспитывают трех детей. Карлос Тевес – нападающий аргентинского клуба "Бока Хуниорс", сейчас он находится в процессе перехода в китайский "Шанхай Шэньхуа". Главный тренер новой команды футболиста Густаво Пойет заявил, что осталось уладить "небольшие детали". Если контракт с "Шанхай Шэньхуа" будет подписан, то Карлос Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире – ему предлагают гонорар в размере 40 миллионов евро за сезон.
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Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»