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Знаменитые перлы политиков
5 января 2017, четверг, 18:13 – ИА СОЧИ-24
Лидирует в неофициальном рейтинге самых ярких высказываний
политиков премьер-министр России Дмитрий Медведев. В мае 2016 года глава
правительства во время визита в Крым сообщил жителям Феодосии, что средств на
индексацию пенсий в бюджете нет. "Денег нет сейчас, найдем деньги –
сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения
и здоровья", – сказал Медведев. Эта фраза вмиг разошлась по Сети, стала
передаваться из уст в уста, на нее были сделаны десятки пародий, а на ее основе
были даже написаны песни.
Еще одно яркое высказывание Дмитрия Медведева касалось
работы возглавляемого им правительства. В декабре премьер как обычно давал
большое интервью журналистам российских телеканалов, а после этого отправился
на заседание правительства, где он снова пошутил и как всегда удачно:
"Общался сейчас с журналистами, сказал, что вы все хорошо работали.
Пошутил, конечно".
Премьер-министр не уставал радовать граждан России своими
идеями. Для повышения уровня
политкорректности он предложил переименовать кофе "американо" в "русиано". Дело
было в Белоруссии, после встречи с премьером этой страны, но сразу же после
этого заявления множество российских баров и кафе выполнили наказ Медведева.
Еще одно высказывание премьера прозвучало на Международном
инвестиционном форуме "Сочи-2016": "Мы определились, куда мы идем? Да, еще
в начале 90-х: мы строим рыночную экономику, несмотря на то, что в Конституции
написано, что мы являемся социальным государством".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил в 2016
году свою коронную фразу, сказанную годом ранее на пресс-конференции с коллегой
из Саудовской Аравии. Правда, знаменитое лавровское выражение на этот раз
прозвучало в усеченном виде. Проходя по коридору перед встречей с главой МИД
Германии Штайнмайером, Лавров на английском языке поинтересовался у журналиста
агентства Reuters: чего он хочет. "What do you want, а?" – спросил
министр и, не дождавшись ответа, тихо добавил уже по-русски
"Дебилы!".
Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья
Поклонская отметилась в 2016 году "знанием" школьной программы по
русской литературе. В радиоинтервью она сказала следующее: "Знаете, как
говорится, "служить хочу, да прислуживать тошно". Это наш великий
полководец Суворов сказал так".
Продолжали в 2106 году радовать своими высказываниями и
украинские политики. Здесь пальма первенства, безусловно, принадлежит мэру
Киева Виталию Кличко. Оставшаяся у него за спиной в прошлом спортивная карьера,
по всей видимости, давит на его мысли тяжким грузом. Еще в 2104 году, вступая в полномочия
градоначальника Кличко не смог решить простейшую математическую задачу, заявив
следующее: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат
в кабинете министров, которых назначить невозможно". Новый математический
пример от бывшего спортсмена, озвученный им после посещения таможни уже в 2016
году звучал так: "Сегодня я встречал 15 машин, которые были на таможне.13
из которых "Маны" и 3 "Мерседеса".
В очередной раз, когда Виталий Кличко выставил себя на
посмешище, он пожаловался на горожан за то, что они "просыпаются без
разрешения". "В прошлые годы, когда киевляне просыпались без
каких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, и следствием этого сейчас
является отсутствие доверия", – сказал он.
Не отстают от действующих украинских политиков и герои
прошлых лет. В момент возобновления на Украине дискуссии о необходимости возврата к ядерному статусу страны, первый президент Украины
Леонид Кравчук сравнил Незалежную с обезьяной, у которой в руках граната. "Мы
с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства были
бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату".
Бывшая украинская летчица Надежда Савченко, а ныне депутат
Рады, помилованная президентом России, вернулась на родину и начала активно
заниматься политикой. Как-то выступая в парламенте, она так высказалась о коллегах-депутатах
: "Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы
бараны. Только один баран "круторогее" другого. На самом деле бараны
– все".
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пылу дискуссии в
очередной раз морально уничтожил оппонентов, на этот раз глубоким знанием
истории. Выступая в парламенте, Луценко не преминул в очередной раз уколоть
Россию: "Александр Невский, как известно, ни с какими крестоносцами ни на
каком озере не дрался, а наоборот, является основоположником лживого русского
мира".
За шесть дней до окончания Олимпиады в Рио лидер украинской
Радикальной партии Олег Ляшко поставил ультиматум спортивному руководству
страны и обратился к олимпийцам: "За такие результаты министра спорта
Жданова и председателя Национального Олимпийского комитета Бубку я посадил бы
на 15 лет за измену Родине и отправил на урановые рудники. У наших спортсменов
еще есть шанс продемонстрировать, что у них есть яйца. А иначе пусть не
возвращаются". В момент выступления Ляшко украинская сборная была на 48
месте в командном зачете, но за шесть дней ей удалось подняться на 31-ю
позицию. Видимо, спортсмены не на шутку перепугались.
Но вернемся в Россию. Известный борец с негативными
проявлениями в обществе политик Виталий Милонов, ставший осенью 2016 года
депутатом Госдумы, попытался отговорить атеистов от "примазывания" ко
Дню космонавтики. Дело в том, что общественная организация "Атеисты
России" предложили сделать этот праздник выходным днем. "День космонавтики празднуют все. Я
прошу господ атеистов не примазываться к этому. Юрий Гагарин, попав в космос,
увидел, какое чудо сотворил Господь, он был поражен этим", – сказал
Милонов.
Не очень известный в широких политических кругах глава
Балаковского района Саратовской области Иван Чепрасов так посетовал на
затратность спасения рыбаков с дрейфующих льдин по весне: "Может им сразу
гири давать с веревочкой? Сел, к ноге привязал, чтобы никаких проблем не
было".
Отличился в ушедшем году и эпатажный британский политик
Борис Джонсон. Он умудрился оконфузиться в своем первом выступлении на посту
министра иностранных дел Соединенного Королевства, назвав Африку страной:
"Несмотря на все проблемы, продолжительность жизни в Африке поразительно
возросла, так как эта страна стала частью глобальной экономической
системы".
На встрече с военнослужащими президент США Барак Обама
неожиданно пришел к такому выводу: "Мы внезапно оказались подвержены
ответственности за все, что мы делаем по всему миру". Это – поистине
сенсационное откровение "хромой утки", покидающей Белый дом.
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