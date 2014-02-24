Знаменитые перлы политиков

5 января 2017, четверг, 18:13 – ИА СОЧИ-24



Знаменитые перлы политиков

Ушедший год традиционно принес немало смешных и забавных фраз, сказанных политиками. Особо яркие из них ушли в народ и стали метафорами, многие закрепились в Сети в виде популярных мемов. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2016 году.Лидирует в неофициальном рейтинге самых ярких высказыванийполитиков премьер-министр России Дмитрий Медведев. В мае 2016 года главаправительства во время визита в Крым сообщил жителям Феодосии, что средств наиндексацию пенсий в бюджете нет. "Денег нет сейчас, найдем деньги –сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроенияи здоровья", – сказал Медведев. Эта фраза вмиг разошлась по Сети, сталапередаваться из уст в уста, на нее были сделаны десятки пародий, а на ее основебыли даже написаны песни.Еще одно яркое высказывание Дмитрия Медведева касалосьработы возглавляемого им правительства. В декабре премьер как обычно давалбольшое интервью журналистам российских телеканалов, а после этого отправилсяна заседание правительства, где он снова пошутил и как всегда удачно:"Общался сейчас с журналистами, сказал, что вы все хорошо работали.Пошутил, конечно".Премьер-министр не уставал радовать граждан России своимиидеями. Для повышения уровняполиткорректности он предложил переименовать кофе "американо" в "русиано". Делобыло в Белоруссии, после встречи с премьером этой страны, но сразу же послеэтого заявления множество российских баров и кафе выполнили наказ Медведева.Еще одно высказывание премьера прозвучало на Международноминвестиционном форуме "Сочи-2016": "Мы определились, куда мы идем? Да, ещев начале 90-х: мы строим рыночную экономику, несмотря на то, что в Конституциинаписано, что мы являемся социальным государством".Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил в 2016году свою коронную фразу, сказанную годом ранее на пресс-конференции с коллегойиз Саудовской Аравии. Правда, знаменитое лавровское выражение на этот разпрозвучало в усеченном виде. Проходя по коридору перед встречей с главой МИДГермании Штайнмайером, Лавров на английском языке поинтересовался у журналистаагентства Reuters: чего он хочет. "What do you want, а?" – спросилминистр и, не дождавшись ответа, тихо добавил уже по-русски"Дебилы!".Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы НатальяПоклонская отметилась в 2016 году "знанием" школьной программы порусской литературе. В радиоинтервью она сказала следующее: "Знаете, какговорится, "служить хочу, да прислуживать тошно". Это наш великийполководец Суворов сказал так".Продолжали в 2106 году радовать своими высказываниями иукраинские политики. Здесь пальма первенства, безусловно, принадлежит мэруКиева Виталию Кличко. Оставшаяся у него за спиной в прошлом спортивная карьера,по всей видимости, давит на его мысли тяжким грузом. Еще в 2104 году, вступая в полномочияградоначальника Кличко не смог решить простейшую математическую задачу, заявивследующее: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежатв кабинете министров, которых назначить невозможно". Новый математическийпример от бывшего спортсмена, озвученный им после посещения таможни уже в 2016году звучал так: "Сегодня я встречал 15 машин, которые были на таможне.13из которых "Маны" и 3 "Мерседеса".В очередной раз, когда Виталий Кличко выставил себя напосмешище, он пожаловался на горожан за то, что они "просыпаются безразрешения". "В прошлые годы, когда киевляне просыпались безкаких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, и следствием этого сейчасявляется отсутствие доверия", – сказал он.Не отстают от действующих украинских политиков и героипрошлых лет. В момент возобновления на Украине дискуссии о необходимости возврата к ядерному статусу страны, первый президент УкраиныЛеонид Кравчук сравнил Незалежную с обезьяной, у которой в руках граната. "Мыс ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства былибы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату".Бывшая украинская летчица Надежда Савченко, а ныне депутатРады, помилованная президентом России, вернулась на родину и начала активнозаниматься политикой. Как-то выступая в парламенте, она так высказалась о коллегах-депутатах: "Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что выбараны. Только один баран "круторогее" другого. На самом деле бараны– все".Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пылу дискуссии вочередной раз морально уничтожил оппонентов, на этот раз глубоким знаниемистории. Выступая в парламенте, Луценко не преминул в очередной раз уколотьРоссию: "Александр Невский, как известно, ни с какими крестоносцами ни накаком озере не дрался, а наоборот, является основоположником лживого русскогомира".За шесть дней до окончания Олимпиады в Рио лидер украинскойРадикальной партии Олег Ляшко поставил ультиматум спортивному руководствустраны и обратился к олимпийцам: "За такие результаты министра спортаЖданова и председателя Национального Олимпийского комитета Бубку я посадил бына 15 лет за измену Родине и отправил на урановые рудники. У наших спортсменовеще есть шанс продемонстрировать, что у них есть яйца. А иначе пусть невозвращаются". В момент выступления Ляшко украинская сборная была на 48месте в командном зачете, но за шесть дней ей удалось подняться на 31-юпозицию. Видимо, спортсмены не на шутку перепугались.Но вернемся в Россию. Известный борец с негативнымипроявлениями в обществе политик Виталий Милонов, ставший осенью 2016 годадепутатом Госдумы, попытался отговорить атеистов от "примазывания" коДню космонавтики. Дело в том, что общественная организация "АтеистыРоссии" предложили сделать этот праздник выходным днем. "День космонавтики празднуют все. Япрошу господ атеистов не примазываться к этому. Юрий Гагарин, попав в космос,увидел, какое чудо сотворил Господь, он был поражен этим", – сказалМилонов.Не очень известный в широких политических кругах главаБалаковского района Саратовской области Иван Чепрасов так посетовал назатратность спасения рыбаков с дрейфующих льдин по весне: "Может им сразугири давать с веревочкой? Сел, к ноге привязал, чтобы никаких проблем небыло".Отличился в ушедшем году и эпатажный британский политикБорис Джонсон. Он умудрился оконфузиться в своем первом выступлении на постуминистра иностранных дел Соединенного Королевства, назвав Африку страной:"Несмотря на все проблемы, продолжительность жизни в Африке поразительновозросла, так как эта страна стала частью глобальной экономическойсистемы".На встрече с военнослужащими президент США Барак Обаманеожиданно пришел к такому выводу: "Мы внезапно оказались подверженыответственности за все, что мы делаем по всему миру". Это – поистинесенсационное откровение "хромой утки", покидающей Белый дом.

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