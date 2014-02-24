Зюганова меняют на молодого

18 января 2017, среда, 18:46 – ИА СОЧИ-24



Зюганова меняют на молодого

КПРФ на грядущих президентских выборах может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Вместо опытного политика претендентом, возможно, станет один из его более молодых соратников.Геннадий Зюганов впервые за долгое время может не принять участие в президентской гонке. Есть шанс, что эстафету у него, как утверждает "Новая газета", перехватит более молодой кандидат от Коммунистической партии. Среди возможных претендентов называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэра Новосибирска Анатолия Локотя. Dni.ru пытались взять комментарий у пресс-службы Компартии, однако не смогли до нее дозвониться. Между тем эксперты не исключают возможности скорых перестановок в руководстве партии. Так, в своем эксклюзивном комментарии для Dni.ru директор Центра политологических исследований Финансового университета, политолог Павел Салин заявил, что подобные слухи ходят уже не первый месяц. "Дело в том, что в КПРФ в свое время немного запоздали с партийным обновлением", – заявил он. По словам эксперта, прошедший несколько лет назад партийный съезд не привел к приходу нового поколения в руководство компартии, что стало причиной ее не самых убедительных результатов на прошедших в сентябре думских выборах.В то же время он отметил, что вопрос о новом руководстве партии действительно актуален, и наилучшим вариантом для обновления верхушки КПРФ будут именно президентские выборы. "Я оцениваю вероятность участия в выборах более молодого кандидата вместо Геннадия Зюганова в 80%", – заявил Салин.Геннадий Зюганов руководит КПРФ с 1993 года. Он баллотировался на пост президента России четыре раза.

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