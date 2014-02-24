Зверское убийство владельца клиники в Москве попало на видео

6 февраля 2017, понедельник, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Зверское убийство владельца клиники в Москве попало на видео

Полиция Москвы продолжает расследование жестокого убийства на Малой Филевской улице владельца частной клиники Андрея Истомина. Тем временем момент нападения неизвестных на бизнесмена запечатлела камера видеонаблюдения.На кадрах видно, как на 58-летнего Истомина внезапно нападают двое мужчин. Один из них подходит к нему спереди, угрожая битой, а второй подкрадывается сзади, бьет бизнесмена по спине, а затем скрывается.От удара Истомин падает на колени, после чего один из злоумышленников наносит ему многочисленные удары битой. В конце концов, от боли и полученных травм жертва преступника перестает сопротивляться. Всего бизнесмену было нанесено 11 ударов, передает Life.ru. Как стало известно позже, Истомин был найден у подъезда собственного дома. На тот момент мужчина еще был жив, однако в карете скорой помощи он скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Теперь полиции предстоит выяснить, кто так жестоко расправился с предпринимателем и по какой причине.

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