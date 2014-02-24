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Зверское убийство владельца клиники в Москве попало на видео

6 февраля 2017, понедельник, 14:30 – ИА СОЧИ-24

Зверское убийство владельца клиники в Москве попало на видео
Зверское убийство владельца клиники в Москве попало на видео
Полиция Москвы продолжает расследование жестокого убийства на Малой Филевской улице владельца частной клиники Андрея Истомина. Тем временем момент нападения неизвестных на бизнесмена запечатлела камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как на 58-летнего Истомина внезапно нападают двое мужчин. Один из них подходит к нему спереди, угрожая битой, а второй подкрадывается сзади, бьет бизнесмена по спине, а затем скрывается.От удара Истомин падает на колени, после чего один из злоумышленников наносит ему многочисленные удары битой. В конце концов, от боли и полученных травм жертва преступника перестает сопротивляться. Всего бизнесмену было нанесено 11 ударов, передает Life.ru. Как стало известно позже, Истомин был найден у подъезда собственного дома. На тот момент мужчина еще был жив, однако в карете скорой помощи он скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Теперь полиции предстоит выяснить, кто так жестоко расправился с предпринимателем и по какой причине.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»

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На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

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Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

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При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек..»

сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
Ляшко оставили без визы в США на десять лет

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