Звезд высмеяли за кичливые позы

Австралийская юмористка Селеста Барбер пародирует фотографии звезд в своей социальной сети Instagram. Она высмеивает их гламурный стиль жизни, пытаясь вписаться в их образ. Селена Барбер завела свой пародийный аккаунт в январе 2015 года, сообщает Daily Mail. За это время она разместила 760 постов, на нее подписалось около 1,6 миллиона человек, среди них – Зак Эфрон, Челси Хэндлер, Эми Шумер и другие. Австралийская актриса – девушка без комплексов. Не самая привлекательная внешность и своеобразная фигура не мешают ей делать снимки топлесс, а неудачные попытки эффектно вылезти из бассейна становятся поводом для нового поста в соцсети. Юмористка уже сделала пародии на многих звезд Instagram, среди них – Леди Гага, Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон и другие. По ее словам, главная цель снимков – показать миру, какова реальная жизнь, когда приходится воспитывать двух мальчиков и успевать заниматься карьерой и семьей. "Ваша жизнь недоступна большинству людей", – заявила она. "Новый тренд среди богачей – показывать, что они такие же, как мы. Нет, вы не такие", – считает Селена Барбер. Напомним, жанр пародии на известных личностей популярен во многих странах, в том числе и в России. Например, комик Михаил Галустян на юбилейном концерте КВН 27 ноября 2017 года выступил в образе главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам политик написал в микроблог, что от души посмеялся, посмотрев представление.
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Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»
В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»
Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов...»