Звезд высмеяли за кичливые позы

13 марта 2017, понедельник, 17:58 – ИА СОЧИ-24



Звезд высмеяли за кичливые позы

Австралийская юмористка Селеста Барбер пародирует фотографии звезд в своей социальной сети Instagram. Она высмеивает их гламурный стиль жизни, пытаясь вписаться в их образ.Селена Барбер завела свой пародийный аккаунт в январе 2015 года, сообщает Daily Mail. За это время она разместила 760 постов, на нее подписалось около 1,6 миллиона человек, среди них – Зак Эфрон, Челси Хэндлер, Эми Шумер и другие. Австралийская актриса – девушка без комплексов. Не самая привлекательная внешность и своеобразная фигура не мешают ей делать снимки топлесс, а неудачные попытки эффектно вылезти из бассейна становятся поводом для нового поста в соцсети. Юмористка уже сделала пародии на многих звезд Instagram, среди них – Леди Гага, Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон и другие. По ее словам, главная цель снимков – показать миру, какова реальная жизнь, когда приходится воспитывать двух мальчиков и успевать заниматься карьерой и семьей. "Ваша жизнь недоступна большинству людей", – заявила она. "Новый тренд среди богачей – показывать, что они такие же, как мы. Нет, вы не такие", – считает Селена Барбер. Напомним, жанр пародии на известных личностей популярен во многих странах, в том числе и в России. Например, комик Михаил Галустян на юбилейном концерте КВН 27 ноября 2017 года выступил в образе главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам политик написал в микроблог, что от души посмеялся, посмотрев представление.

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