Звезду Мариинки похоронят на Волковском кладбище

Стали известны дата и место похорон солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги. Гражданская панихида состоится 18 января в 09:30 в Мариинке, отпевание – в 12:30 в Николо-Богоявленском соборе, а похороны пройдут на Волковском кладбище. Напомним, что Эдуарду Цанге стало плохо на репетиции 13 января. На скорой помощи артиста доставили в больницу, оттуда он уехал домой. 14 января солист Мариинского театра вновь почувствовал себя плохо и вызвал врачей. При проведении реанимационных мероприятий он скончался.
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