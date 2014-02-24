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Звезды задумали сорвать инаугурацию Трампа

13 января 2017, пятница, 11:58 – ИА СОЧИ-24

Звезды задумали сорвать инаугурацию Трампа
Звезды задумали сорвать инаугурацию Трампа
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января").
Активисты планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в американской столице, чтобы помешать инаугурационным мероприятиям. Кроме того, в DisruptJ20 намереваются провести многокилометровый парад по одному из главных проспектов Вашингтона и заблокировать группами несогласных все более-менее значимые дороги и магистрали. "Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", – цитирует Reuters организатора мероприятий Дэвида Терстона.Намеченные акции протеста поддержали и некоторые звезды, в том числе певица Шер. "Присоединяйтесь к маршу в Вашингтоне. Если вы протестуете у себя дома, включите телевизор и сразу выключите его, когда инаугурация Трампа начнется", – написала она на своей странице в социальной сети Twitter. К несогласным примкнули актрисы Скарлетт Йоханссон и Джулианна Мур, а также другие знаменитости. Они намерены присоединиться к женскому маршу протеста против избранного главы государства на следующий день после его инаугурации. Dni.Ru писали, что Соединенные Штаты накрыла волна негодования сразу после победы кандидата от республиканцев на выборах. Наиболее массовые акции прошли в традиционно "демократических" штатах – Вашингтоне, Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Йорке, Филадельфии. Наиболее суровыми оказались протесты в Портленде, где несогласные с итогами выборов жгли автомобили и ломали трансформаторные будки. Нападению подверглись и некоторые сторонники Трампа.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
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