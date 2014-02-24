Зятя короля Испании посадили в тюрьму

17 февраля 2017, пятница, 16:13 – ИА СОЧИ-24



Зятя короля Испании посадили в тюрьму

Суд приговорил зятя короля Испании Иньяки Урдангарина к шести годам и трем месяцам заключения и штрафу в 512 тысяч евро. Его обвинили в махинациях и уклонении от налогов.По версии следствия, организаторблаготворительного фонда Instituto NoosИньяки Урдангарин переводил полученные пожертвования на частные счета, сообщает "Газета.ru". В качестве спонсоров организации выступили, в частности, правительства Валенсии (3,5 миллиона евро) и Балеарских островов (2,5 миллиона евро). Администрация Мадрида также выделила фонду 114 тысяч евро на проведение мероприятий.В 2013 году у зятя короля конфисковали 16 объектов недвижимости. Таким образом суд покрыл поручительство по делу о коррупции на сумму около восьми миллионов рублей. Тогда его обвиняли в умышленном завышении стоимости проведения спортивных мероприятий. Следствие считает, что он нецелесообразно потратил 2,3 миллиона евро, выделенные ему на проведении двух конгрессов по туризму и спорту в 2005-2006 годах.В рамках расследования в качестве подозреваемой фигурировала и принцесса Кристина. Суд не стал приговаривать девушку к реальному сроку, но оштрафовал ее на 265 тысяч евро за минимальное участие в мошеннической схеме, сообщает El Pais. Адвокат принцессы Мигель Рока заявил, что его подзащитная "полностью удовлетворена признанием невиновности". Тем не менее, она "до сих пор уверена в честности своего мужа".Герцог Иньяки Урдангарин – муж принцессы Кристины, младшей дочери короля Хуана Карлоса. Ранее он был известен как член сборной Испании по гандболу, он дважды становился призером Олимпийских игр в 1996 и 2000 годах.

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